Mais zurückgeschnitten: Kreuzung wieder einsehbar

Wenn die Saat auf den Feldern wächst, kommt es vor, dass Kreuzungen und Straßen uneinsehbar werden. So auch in der Gemeinde Statzendorf, wo eine Kreuzung aufgrund des wachsenden Maises nicht mehr sicher einsehbar war. An der betroffenen Stelle zwischen Kuffern und Statzendorf waren aus Herzogenburg kommende Fahrzeuge nicht mehr frühzeitig zu erkennen. Vor allem Fahrerinnen und Fahrer niedrigerer Fahrzeuge hatten es schwer, die Autos auf der Landesstraße 110 zu sehen, welche Richtung Krems fuhren.

Um die Kreuzung wieder sicherer zu gestalten, setzte sich Sicherheitsgemeinderat Alois Strasser mit dem Besitzer der Feldes Franz Edlinger in Verbindung. Der Landwirt und Unternehmer stimmte zu, dass eine Kukuruz-Reihe abgemäht werden darf, um die Sicherheit für den Straßenverkehr zu gewährleisten.