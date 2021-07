Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates sind nicht weniger als 30 Tagesordnungspunkte behandelt worden. Ausführlich diskutiert wurde dabei eine „Radwegoffensive“ der ÖVP.

„Dabei handelt es sich um eine neue Radwegführung in Form einer neuen Radweg-Traisenbrücke, die eine bessere Anbindung der Innenstadt mit den westlichen Stadtteilen bringen soll“, erläuterte ÖVP-Gemeindeparteiobfrau und Stadträtin Veronika Haas.

Mit dem Antrag zur Schaffung einer baulich getrennten Radwegverbindung und die Anbindung an bestehende und/oder geplante Radwege solle die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer künftig verbessert werden.

Nicht nur ein brenzliger Moment

Sehr oft wird der für Fußgänger errichtete Gehweg an der Südseite der Traisenbrücke auch von Radfahrern benutzt. Es kommt des Öfteren zu gefährlichen Situationen. Zwar befindet sich an der Nordseite der Traisenbrücke ein Radweg, aber hier ist wiederum ein zweimaliges Queren der Bundesstraße 43 notwendig, um per Rad von Rittersfeld in die Innenstadt zu gelangen. Die Breite des Radfahrstreifens ist relativ knapp bemessen und es ist auch keine bauliche Abgrenzung zur Fahrbahn vorhanden. Bei „Gegenverkehr“ (Kreuzen von Radfahrern) beziehungsweise „Querverkehr“ (Kindergartenabsprung) kann es gefährliche Momente geben.

„Da derzeit bis zu 70 Prozent Fördermittel für finanzschwache Gemeinden in örtliche Radwegverbindungen vom Land NÖ abgeholt werden können, sehen wir jetzt die Chance, die Verkehrssituation deutlich zu verbessern“, betonte Stadträtin Haas, die den Ausschuss für Ortsbildpflege und Verkehr leitet, abschließend.

Nach eingehender Debatte wurde der Antrag einstimmig an eine Arbeitsgruppe zugewiesen, die im Zug der Stadterneuerung ein Projekt ausarbeiten soll.

„Bei dieser Arbeitsgruppe werden auch Experten sowie Bürger eingebunden werden. Ein derartiges Projekt gehört erarbeitet und so umgesetzt, dass es auch angenommen wird und sich an einer durchführbaren Wegführung orientiert!“, so Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ).

Vor einem Schnellschuss warnte er ausdrücklich. „Derzeit gilt es noch viele Details abzuklären, ob eine Projektumsetzung, wie angeregt, überhaupt möglich ist.“

Außerdem gehöre eine mögliche neue Radwegverbindung weiter in das bestehende oder noch zu errichtende Radwegenetz eingebunden und in weiser Vorausschau geplant. Planlos gehe die SPÖ jedenfalls nicht an dieses Projekt heran.

Abschließend erhielt die Stadträtin Veronika Haas den Auftrag, eine Arbeitsgruppe mit Bürgerbeteiligung mit dem Titel „Radweg über die Traisen und das Überlaufgerinne“ zu installieren. Der erste Besprechungstermin findet am Montag, 26. Juli, um 19 Uhr im Schloss statt.