„Weiße Feder von Herzogenburg“ ist vergeben

Zahlreiche Gäste kamen zur Verleihung der „Weißen Feder von Herzogenburg“, die Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) im Rahmen der Eröffnung der NÖ Kindersommerspiele (NÖKISS) vornahm.

23 Kinder und acht Erwachsene haben schon vor Wochen abgestimmt, wer heuer die „Weiße Feder“ in den drei Kategorien „Regional“, „National“ und „International“ bekommt. Die Wahl fiel für „Regional“ auf das Projekt „Esperanza“ in Oberndorf an der Melk, wo es tierunterstützte Therapie und Pädagogik für Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten im sozialen Umgang gibt. In der Kategorie „National“ siegte das Projekt „Superhands“ von den Johannitern, ein Projekt für Kinder und Jugendliche, die sich etwa um kranke Angehörige kümmern müssen. Und in der Kategorie „International“ fiel die Wahl auf Zahra Hashimi, eine junge Frau aus Afghanistan. Sie bietet von Wien ausgehend Online-Unterricht für Mädchen, etwa in Afghanistan, an.

Beim Empfang und der Verleihung sah man auch SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner, Stadtrat Erich Hauptmann, Gemeinderat Jörg Rohringer, die Obfrau der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft Evelyne Moser-Bruckner, die Sparkassen-Direktoren Thomas Fröhlich und Friedrich Stefan, Wolfgang Keiblinger von der Volksbank und Rudi Singer von der Raiffeisenbank sowie Michael Prunbauer und Peter Völkl von der Rot-Kreuz-Bezirksstelle.