Hobbymalerin lud zur Ausstellung nach Reichersdorf

In einem feierlichen Rahmen wurde die Ausstellungseröffnung der Künstlerin Margarete Schmied im eigenen Haus in Reichersdorf begangen. Zahlreiche Gäste und Kunstfreunde, unter ihnen auch Konsistorialrat Wolfgang Payrich, geschäftsführender Gemeinderat Simon Spreitzer, der Obmann des ÖKB-Stadtverbandes Herzogenburg, Johann Baumgartner, der Reichersdorfer Feuerwehrkommandant Christian Poschmaier und sein Stellvertreter Raphael Kauscheder als auch mehrere Vereinsvertreter fanden sich zur Vernissage samt anschließender Führung durch die Ausstellungsräumlichkeiten ein. Die Hobbymalerin Margarete Schmied hatte bereits in den Jahren 2011, 2013 und 2015 zu einer Ausstellung in das Reitherhaus nach Herzogenburg eingeladen. Nach dem Erfolgen im Jahr 2017, 2019 und 2021 hat sie neuerlich im Eigenheim in Reichersdorf eine Ausstellung arrangiert. In mehreren Räumlichkeiten, auf drei Etagen verteilt, konnte man verschiedenste farbenfrohe Acrylbilder und Aquarelle betrachten. „Ich liebe es, mit verschiedenen Techniken zu experimentieren und diese in Farbintensität und Farbharmonie zu interpretieren“, erklärt Margarete Schmied, die auch Obfrau der „Reichersdorfer Scherzkekse“ ist. Die Ausstellung ist auch weiterhin nach telefonischer Voranmeldung (Margarete Schmied: 0699/11258615) zu sehen.

Für die musikalische Umrahmung der Ausstellungseröffnung zeichnete die „Traisentaler Tanzlmusi“, bestehend aus Jutta Halmetschlager, Josef Rehart sowie Ingrid Andrä, und für das leibliche Wohl der Winzerhof Sandbichler aus Traismauer verantwortlich.