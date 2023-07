Wölblinger Künstlerin stellt ihre Werke in Herzogenburg aus

Gut besucht war am vergangenen Freitag die Ausstellungseröffnung der Wölblinger Künstlerin Irmgard Schlager, die ihre Bilder – Aquarell, Acryl und Bleistift – zurzeit im Herzogenburger Kulturzentrum Reitherhaus zeigt. Die sympathische Künstlerin, die am Rande des Dunkelsteinerwaldes zuhause ist, kam zufällig im Herbst 2002 durch eine Freundin zur Malerei und meldete sich zu ihrem ersten Malkurs an. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Malerei zu ihrem Steckenpferd, bei dem sie sich vom Alltag so richtig entspannen kann. Sie macht auch regelmäßig bei der Leistungsschau der heimischen Künstler „Wölbling werkt wieder“ mit, die alle zwei Jahre im Weingut Fink über die Bühne geht.

In Herzogenburg mit dabei waren auch Kulturstadtrat Kurt Schirmer mit seiner Familie, Gemeinderat Jörg Rohringer, die Wölblinger Bürgermeisterin Karin Gorenzel mit ihrem Amtskollegen Günter Schaubach aus Pyhra, Wölblings Altbürgermeister Gottfried Krammel mit Gattin Irene und die Ehrenpräsidentin der Oberndorfer Faschingsgilde, Gerti Frühwirth.