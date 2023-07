Neues Kinderbuch aus Walpersdorf

„Im Hühnerstall ist was los“, nennt sich das neue Kinderbuch von Alexandra Kittel-Völkl. Es entstand nicht aus reiner Fantasie, sondern beruht auf „Tatsachen“, denn die Hühner-WG, bestehend aus Matilda und Bobo sowie dem Hahn Andi, teilt sich im Garten der Buchautorin einen Hühnerstall mit Auslauf und Apfelbäumchen – und es gibt jede Menge Abenteuer.

Es ist das erste Buch, bei dem Text und Illustrationen von Kittel-Völkl sind. Bis jetzt hat die sympathische Künstlerin, die bei der Emmausgemeinschaft St. Pölten in der Kunstwerkstatt beschäftigt ist, die Bücher anderer Autoren, wie zum Beispiel das Vorlesebuch „Ein Baumhaus zum Träumen“ der Autorin Susanne Burzel oder Paul Sieberers Kinderbuch „Sonne, Mond und Sterne“, „nur“ illustriert.

Alexandra Kittel-Völkl hat schon immer gerne gezeichnet, aber erst im Jahr 2000 so richtig ihre Leidenschaft fürs Malen entdeckt. Sie probierte viele Techniken aus, doch die Illustration hat sie am meisten berührt, hier fand sie die Möglichkeit, ihren Stil zu voller Gänze zum Ausdruck zu bringen. So malt sie auch die verschiedensten Aufträge, vom Hochzeitsbild bis hin zur Gedicht-Illustration, die sie in ihrem Atelier im Schloss Walpersdorf verarbeitet.

„Beim Auspacken meines ersten Buches, bei dem alles von mir stammt, war ich richtig nervös. Ich drehte und wendete es, schnupperte daran und blätterte behutsam Seite für Seite um. Das Gefühl der Zufriedenheit machte sich breit und ein bisschen stolz bin ich auch“, so Alexandra Kittel-Völkl, die auch an das Lektorat von Katja Herzmanek und an Krassimir Kolev, der das Layout für das Buch gestaltet hat, ihren Dank ausspricht.