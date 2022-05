Floriani aus Hain-Zagging waren 2021 volle 1.092 Stunden im Einsatz

Werbung LFS Pyhra Anzeige Von Kälberwettlauf bis Firmenpräsentationen

Etwas später als sonst, fand heuer die jährliche Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hain-Zagging im Anschluss an die Floriani-Messe statt.

Nach dem Totengedenken waren die Berichte der Sachbearbeiter auf der Tagesordnung. Hier wurde besonders der Bereich der Feuerwehrjugend hervorgehoben. Auch der Kassabericht durch Josef Hahn war wieder beeindruckend.

Als besondere Highlights hob schließlich Kommandant Franz Holzmann in seinem Bericht die Übernahmen des Hilfeleistungsfahrzeugs HLFA 3 oder den Katastrophenhilfsdienst-Einsatz beim Waldbrand in Hirschwang an der Rax hervor. Insgesamt wurden bei 188 Ereignissen 6.134 Stunden geleistet.

Besonders erfreulich war schließlich noch der Tagesordnungspunkt „Neuaufnahmen“. Hier konnten sechs Jungkameraden in den Dienst der Feuerwehr gestellt werden.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.