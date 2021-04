Längst ist der „Traisentaler Weinfrühling“ ein Fixpunkt im Terminkalender zahlreicher Weinliebhaber geworden. Im Schnitt beteiligten sich rund 40 Weinbaubetriebe aus dem Traisental an dieser Veranstaltung. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie musste der diesjährige Weinfrühling nun auf Mitte Juni (12. und 13. Juni) verschoben werden.

Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen durch die Covid-Vorschriften ist die Vermarktung der Traisentaler Weine, im speziellen die Einführung des neuen Jahrgangs 2020, erheblich beeinträchtigt. „Die für das Traisental wichtigste Frühjahrsveranstaltung, der Weinfrühling, musste aufgrund der Pandemie verschoben werden. Auch in Sachen Bewerbung gibt es einen deutlichen Unterschied gegenüber den Vorjahren. Diese erfolgt aufgrund der schwer abschätzbaren Situation in den nächsten Wochen ausschließlich digital“, erklärt Bezirksweinbauverbandsobmann Alex Siedler.

Zudem seien kurzfristige Ankündigungen in den Regionalzeitungen/-medien geplant.

Verkostungspakete und „Heurigen to go“

Siedler: „Wir hoffen, dass die Impfkampagne zügig voranschreitet, sodass der Weinfrühling heuer zumindest in einem eingeschränkten Rahmen durchführbar ist.“

In der Zwischenzeit muss der Weinliebhaber der Traisentaler Weine jedoch nicht auf den neuen Jahrgang verzichten. „Die Winzer bieten mit Ab-Hof-Verkauf und Versandaktionen, teilweise geschnürt in Frühlingsangeboten (Verkostungspakete), direkt die Möglichkeit an, den neuen Jahrgang zu verkosten und zu kaufen. Unsere Vielzahl an Heurigenschenkern bietet mit dem ,Heurigen to go‘ oder ,Abhol-Heurigen‘ die Möglichkeit, den Gaumenfreuden und Spezialitäten der Region frönen zu können“, so Alex Siedler.

Die Gefahr durch Frost ist noch nicht gebannt

Im Vorjahr haben die jungen Traisentaler Winzerinnen Kathrin Brachmann, Johanna Müllner und Viktoria Preiß mit dem „VineYard-Sale“-Angebot eine kreative Alternative zum abgesagten Weinfrühling angeboten. Auch heuer sind vorerst keine größeren Veranstaltungen mit einem Weinschwerpunkt möglich und stattdessen wird auf kleinere betriebsbezogene Veranstaltungen gesetzt, um entsprechende Verkostungsmöglichkeiten des neuen Jahrgangs anzubieten.

Momentan haben die heimischen Wein- und Obstbauern neben der Coronavirus-Pandemie auch mit den klimatischen Bedingungen zu kämpfen. „Es hat bereits teilweise Frostschäden im Obstbau bei Marillen und Kirschen im Traisental gegeben. Die Gefahr ist auch weiterhin noch nicht gebannt. Es kann bis Mitte Mai durch Spätfrost zu weiteren Schäden kommen“, erläutert Winzerin Viktoria Preiß von Weinkultur Preiß aus Theyern.

„Auch die Trockenheit könnte heuer neuerlich zu einem massiven Problem für die Winzer und Obstbauern werden. Durch die richtige Bodenbearbeitung konnten bisher ausbleibende Niederschläge kompensiert werden“, ergänzt sie.

Für die Weinwirtschaft im Traisental hat die Spätfrostsituation momentan noch keine große Auswirkung, da der Vegetationszyklus im Vergleich zum Vorjahr bereits um mindestens eine Woche zurückliegt. Sollten in den nächsten Wochen wieder Frostnächte bevorstehen, werden die Winzer wieder auf Maßnahmen wie Frostkerzen und überregionales Räuchern zurückgreifen, um Frostschäden im Weinbau hintanzuhalten.

„Wenn solche Maßnahmen zum Schutz der Kulturen notwendig werden, werden vor allem die Winzer ihr Umfeld darüber informieren. Einige Empfehlungen meinerseits sind: bei prognostiziertem Morgenfrost die Fenster geschlossen halten und Wohnraumlüftungen in den Morgenstunden auf Umluftbetrieb schalten“, ersucht Alex Siedler um Verständnis. Ein Appell geht auch an die Autofahrer: „Achten Sie im Verkehr auf Sichtbeeinträchtigungen durch Rauchschwaden und fahren Sie vorsichtig!“