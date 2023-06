Perschling ist nicht Purkersdorf

Seit Jahren finanzieren die Gemeinderäte und die Faschingsgilde „Weimu“ einen Gemeindekalender, der neben ausgesuchten Fotos auch ein vollständiges Kalendarium mit allen Veranstaltungen der Gemeinde, den Öffnungszeiten des Altstoffsammelzentrums und alle Müllabfuhrtermine enthält. Groß war die Überraschung, als die Gemeindebürger zu Jahresbeginn von der Gemeindeverwaltung informiert wurden, dass die Müllabfuhrtermine nicht stimmen. Rasch wurde bekannt, dass der GVU St. Pölten (Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten) die Abholtermine von Purkersdorf und Perschling verwechselt hatte, und so standen im Gemeindekalender, der von den Gemeindebürgern sehr geschätzt wird, die falschen Termine.

Nach mehrmaliger Aufforderung und einem Dringlichkeitsantrag von Bürgermeister Reinhard Breitner an den GVU um Übernahme der Kosten für den Neudruck ist es jetzt nach fünf Monaten so weit: Der Kalender mit den richtigen Terminen wird nunmehr an die Haushalte der Gemeinde verteilt, die Kosten trägt der Verursacher.