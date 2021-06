Das Wetter hat die Region zurzeit fest im Griff. Der kalte Frühling macht vielen Unternehmern und Betrieben zu schaffen; die Bauern hingegen sind mit den Niederschlägen recht zufrieden.

Der Start der Badesaison fand heuer verzögert statt, doch jetzt, wo die Bäder geöffnet haben, fehlen ihnen die Gäste. Besuchte man den Herzogenburger Aquapark, sah man nur die Tafel: „Witterungsbedingt derzeit kein Badebetrieb“.

Obwohl Betriebsleiter Christian Mrskos anfangs positiv war, machte das Wetter ihm einen Strich durch die Rechnung. Lufttemperatur 18 Grad, Wassertemperatur 16 Grad, las man an den letzten Tagen an der Anschlagtafel und so findet derzeit kein Badebetrieb statt.

Die Wölblinger Bürgermeisterin hofft, dass sich das Wetter bald bessert und man wieder Badegäste begrüßen kann. Heumesser, Kopitz

Ähnlich geht es dem Waldbad in Wölbling, wo man auch bereits geöffnet hat, aber aufgrund fehlender Sonnentage keine Gäste vorbeikamen. Die Hoffnung ruht nun auf dem Juni.

„Von der Feuchtigkeit her sprechen wir von einem normalen Jahr.“ Anton Kaiblinger, Bauernbund-Bezirkobmann

Auch die Gastronomen sind von dem kalten Wetter betroffen. Bei angenehmen Frühlingstemperaturen ist der Platz vor dem Eiscafe am Rathausplatz – vor allem zum Wochenende – normalerweise meist voll besetzt. Heuer schaut das Ganze jedoch etwas trist aus. „Ja, es ist heuer eine Katastrophe, bei diesem Wetter setzt sich niemand her. Es kommen schon Kunden vorbei und holen sich ihr Eis ab – aber es ist natürlich nicht das Geschäft wie sonst um diese Zeit“, bestätigt Anja Bertl.

Vom kalten Wetter ist das beliebte Lokal die Kucheninsel in Oberwölbling nicht betroffen, denn es sperrt erst ab 11. Juni wieder auf. In der Zwischenzeit kann Kuchen und Mehlspeisen sowie Gebäck und viele Sorten Eis online bestellen und abholen. Dennoch läuft das Eisgeschäft etwas schleppend, aber bei Take-Away-Bestellungen wird es immer gerne dazu bestellt. Die Vorfreude beim Kucheninselteam ist trotzdem groß, wenn es wieder Gäste verwöhnen darf.

Ernte verzögert sich um mehrere Wochen

Neben Bädern, Gastronomen und Sportstätten, trifft das kalte Wetter natürlich auch die Landwirte und Winzer besonders.

Johann Schöller, Winzer aus Wagram ob der Traisen, zeigt sich jedoch gelassen: „Natürlich sind wir angesichts der vergangenen Jahre und den höheren Temperaturen um diese Zeit etwas verwöhnt. Der kühle Frühling hat für den Weinbau jedoch keine nachteiligen Auswirkungen gebracht. Wir liegen gegenüber einem ‚normalen‘ Jahr beim Vegetationsverlauf bereits um rund drei Wochen zurück. Das ist nicht wirklich dramatisch und zum Teil noch aufholbar. Wichtig war, dass wir im Mai den dringend benötigten Niederschlag erhalten haben. Auch Frostschäden hat es heuer im Weinbau keine gegeben.“

„Sonne und Wärme haben gefehlt“

Bei Familie Hell aus Statzendorf/Absdorf hat das Wetter zu Verzögerungen bei der Gemüseernte geführt. Juniorchef Rudolf Helm ist mit dem kalten Frühlingswetter nicht ganz einverstanden: „Die Niederschläge waren ja nicht so schlecht, so musste nicht gegossen werden, aber es fehlt ganz einfach die Sonne und Wärme zum Wachsen der Pflanzen. Sie sind heuer um rund drei Wochen später dran als sonst zu dieser Zeit.“

Auch Rainer Buchinger, Landwirt aus Weißenkirchen, rechnet mit einer verzögerten Ertne, kann dem ganzen aber auch etwas Positives abgewinnen: „Der kalte Frühling hat sicher das Wachstum der Pflanzen gebremst, aber der Regen hat heuer gut getan, da erwarten wir im Gegensatz zu den Vorjahren keine Probleme. Das Getreide ist gut gewachsen, die anderen Früchte holen die Verspätung von drei Wochen sicher ein.“

Bezirksbauernkammer-Obmann Anton Kaiblinger hat ähnliche Erfahrungen, wie seine Kollegen, gemacht: „Die Ernte wird sich aufgrund des Wetters heuer verzögern. Getreide etwa wurde in den letzten Jahren schon Anfang Juli geerntet, heuer wird das erst Anfang August sein. Generell sind wir rund zwei bis drei Wochen im Rückstand gegenüber einem durchschnittlichen Jahr. Stark in Mitleidenschaft gezogen wurden zudem Erdbeeren und Spargel. Da ist die Ernte heuer ganz schlecht. Grundsätzlich ist das Wetter – bezogen auf den Regen – aber ein gutes. Problematisch sind hingegen der Wind und die Kälte. Aber von der Feuchtigkeit her sprechen wir von einem normalen Jahr.“