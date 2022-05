Tag der Musikschulen in der Region Herzogenburg

Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

Am landesweiten „Tag der Musikschulen“ haben sich die Musikschule Wölbling/Obritzberg-Rust/ Statzendorf, der Musikschulverband NÖ Mitte sowie die Musikschule Unteres Traisental beteiligt.

Ausgerechnet an diesem Tag feierte die Musikschule Wölbling/Obritzberg-Rust/Statzendorf das 35-jährige Bestehen. Zunächst startete im Musikzentrum Fladnitztal das Konzert „Sound of Musicschool“ bei dem die unterschiedlichsten Formationen und Instrumente der Musikschule erklingen konnten. Highlight des ersten Teils war die Präsentation des neuen Musikschullogos, welches Ehrengast Michaela Hahn, sie ist Geschäftsführerin des MKM NÖ (Musik- & Kunst-Schulen- Management), gemeinsam mit Musikschulleiterin Tamara Ofenauer-Haas enthüllte. Bundesrat Florian Krumböck und Obmann Vizebürgermeister Peter Hießberger lobten die Musikschule im Fladnitztal für die großartige Arbeit. Zahlreiche weitere Ehrengäste, die die Bürgermeister Karin Gorenzel, Daniela Engelhart und Herbert Ramler, die Direktorinnen Petra Schrott (Sportmittelschule) und Elisabeth Schwarz (Volksschule) sowie Musikschulgründer Dietmar Magnet waren begeistert von der tollen Stimmung. Anschließend düsten alle Kinder bei der Instrumenten Rallye durch die Musikschule und lernten Pädagogen und Instrumente kennen.

Zum Schluss bewiesen beim Konzert „Sound of Musicschool 2“ talentierte Musikschüler ihr Können vor vollem Haus.

Für das leibliche Wohl sorgten Sabine Burger und Katharina Braunschweig mit der Klasse 2a.

„Volles Haus bei den Konzerten, riesiger Ansturm bei der Instrumenten-Rallye und lauter gelungene Beiträge und glückliche Kinder ließ natürlich unsere Musikschule besonders glänzen am Tag der Musikschulen. Das gesamte Lehrerteam hat fantastische Arbeit geleistet und der Mut zur Großveranstaltung hat sich mehr als gelohnt!“, freut sich Musikschulleiterin Tamara Ofenauer-Haas.

Der Musikschulverband NÖ Mitte lud zur öffentlichen Probe der Bläserklassen der Volksschule Perschling in den Gemeindesaal. Bei regem Publikumsinteresse führte Trompetenlehrer Zsolt Simon, der das Projekt leitet, Probe und Konzert der 3. Klasse sowie der 4. Klasse vor. Musikschulleiterin Petra Kovacic und Kapellmeister Andreas Kos betonten die Wichtigkeit des Projekts, Kos lud zum Mitmusizieren im Musikverein Murstetten ein.

Die Musikschule Unteres Traisental lud zu einem Rockkonzert in die „Artzone“ von Sascha Rier in Traismauer ein. Die Abteilung „Pop & Rock“ konnte wieder zehn Musikschulbands live vorstellen. Der Appetit, bei einem Konzert live auftreten zu können, war schon sehr groß. Bekannte Songs, eigene Coverversionen wie auch Eigenkompositionen standen am Programm. Musikschulleiter Andreas Rauscher bedankte sich bei allen Beteiligten für den gelungenen Abend in einem tollen Ambiente.

Jetzt fiebert die Musikschule Unteres Traisental schon auf das Wochenende vom 10. bis 12. Juni hin, denn dann heißt es wieder „Bühne frei“ fürs Brassfestival. Am 10. Juni wird die Musikschule ein Konzertprogramm von 18 Uhr bis Mitternacht geben.

Nähere Infos findet man unter der Homepage www.brassfestival.at

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.