Herzogenburgs Topothek sucht Hilfe

Eine imposante Zahl: Über 3.360 Erinnerungsstücke weist die Topothek der Stadtgemeinde bereits auf – aber noch viele Bilder und Filme harren der Bearbeitung durch den Topthekar.

Im Sommer wurde der filmische Nachlass von Josef Pöllendorfer von dessen Tochter an die Topothek übergeben. Nun hat Erich Böck Zeit gefunden, diesen zu sichten – und so konnten über 5.000 Meter Super-8-Filme, über 250 Hi8-Videokassetten und zahlreiche CDs vorerst einmal archiviert werden.

Wenn in Herzogenburg etwas los war, war Josef Pöllendorfer mit seiner Kamera dabei – so unter anderem auch beim Abtransport der Anlagen der Firma Gerhold, beim Bau der Kreisverkehre und des Freizeitzentrums oder beim Ausbau der Hauptschule.

Topothekar Erich bittet nun wieder die Bevölkerung von Herzogenburg um Mithilfe, er sucht Leute, die Abspielgeräte für Hi8-Videokassetten haben. Gesucht werden auch Personen, die ihm bei der Digitalisierung dieser Bestände helfen können, Sponsoren zur Digitalisierung der Super-8-Filme hat Böck schon gefunden.

In diesem Zusammenhang sucht er auch die Möglichkeit, Ozaphan-Schmalfilme 16 Millimeter abspielen zu können – ein Herzogenburger hat einen Bestand an diesen Filmen, die jedoch erst gesichtet werden sollten.

Wer mithelfen möchte, kann sich an die Stadtgemeinde, zuständig ist Barbara Senger, 02782/83315-79, oder direkt an Erich Böck unter 0676/5583554 wenden – damit alles in Erinnerung bleibt.

