Erlebnistag in Traismauer

Der Verein „Traismauer Erleben“ lädt am Samstag, 19. August, zu einem Aktionstag mit den verschiedensten Programmpunkten an mehreren Schauplätzen ein. Bereits ab 9 Uhr zeigt der Verein seine kreative Ader und lädt auch zum Mitmachen in das Schlosserhaus ein. Im Bild: Johannes Kernstock, Harald Blamauer, Dominik Hagmann, Franz Roither, Helga Huber, Karl Palecek, Herbert Leithner, Obmann Rudi Hofmann, Elisabeth Kraml, Edith Rössler und Birgit Redl (von links).

Foto: Günther Schwab