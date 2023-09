Theyern: Weingut Tom Dockner sichert sich Top-Bewertung für Riesling

„Es ist für uns natürlich ein großer Erfolg, so tolle Bewertungen zu erzielen und ein Beweis der Qualitätsarbeit im Betrieb“, freut sich Tom Dockner über die tollen Bewertungen. Mit dem 2022 RI Parapluiberg TR konnte Dockner 16,3 Punkte erzielen und sich den vierten Platz sichern. Mit dem Wein 2022 RI Inzersdorf TR schafft es der Winzer mit 15,8 Punkten als zehnter in die Top Ten.

Der Riesling „Parapluiberg“ hat seinen klingenden Namen vom Anbaugebiet. Der Parapluiberg befindet sich südlich von Nußdorf und ist ein beliebter Aussichtspunkt für Wanderer und Naturbegeisterte. Dass es der Wein im Zuge der Vinaria-Verkostung so weit nach vorne geschafft hat, ist auch dem guten Weinjahr 2022 zu verdanken. Angefangen hat das Jahr ja nicht so vielversprechend. „Der sehr trockene Winter und der sehr heiße Sommer machten uns bis Anfang September noch Kopfzerbrechen. Doch dann wurde es kühl und feucht. Die Reben erholten sich, der Reifeprozess in den Trauben stockte und dann kam ein goldener Oktober, der uns sonnige Tage und kühle Nächte bescherte“, weiß Dockner.

Beschreiben lässt sich der Riesling „Parapluiberg“ mit anfänglicher Marille und Mandarine in der Nase, der mit idealer Balance am Gaumen zwischen Säure und zarter Süße besticht. Im Vinaria-Magazin wird der Wein als „eher sanfte, dafür sehr saftige Traisental-Riesling“ beschrieben.

Auf Platz zehn landet Dockner mit dem Riesling „2022 RI Inzersdorf TR“. Einem Wein, der in der Nase nach Weingartenpfirsich riecht. Am Gaumen macht sich schließlich eine zart zitronige Säure breit, auf der Zunge breitet sich geschmacklich eine Kräuterwiese aus.