Herzogenburgerin ist sportlich und musikalisch ein Ass

Eine vielseitige junge Frau ist Magdalena Bernhard – und vielen Herzogenburgern als Musikerin, aber auch als Sportlerin bekannt. Sie maturierte 2014 am Musikgymnasium in Wien und studierte Konzertfach Viola am Wiener Konservatorium (MUK). Beim Wettbewerb „Prima la musica“ konnte Magdalena Bernhard sowohl solistisch als auch kammermusikalisch mehrere erste Preise erzielen. Bei der International-Svirel- Competition in Slowenien errang sie 2018 den dritten Platz. 2019 bekam die Stiftsstädterin ein Leistungsstipendium der Stadt Wien. Sie wirkte unter anderem wirkte als Stimmführerin beim NÖ Jugendsinfonieorchester, beim Orchester des Musikgymnasiums Wien, bei den Young-Master-Players der mdw Wien, dem Wiener Jeunesse-Orchester und dem Gustav-Mahler-Jugendorchester mit.

Derzeit spielt Magdalena Bernhard als Substitut bei den Wiener Symponikern und dem Symphonieorchester Vorarlberg sowie dem neugegründeten Matrixorchester, das von Emmanuel Tjeknavorian ins Leben gerufen worden und kürzlich im Schloss Walpersdorf zu hören war. Aktuell studiert sie Kunst- und Kulturwissenschaften an der Universität für angewandte Kunst Wien und Lehramt für Musik an der KPH.

Erfolgreich mit Rennrad unterwegs

Doch nicht nur musikalisch ist die 27-Jährige erfolgreich, auch auf dem Rennrad ist sie siegreich unterwegs. So gelang es ihr, bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft Berg am Achensee mit 31 Sekunden Rückstand auf die Erstplatzierte Anna Plattner den Sprint zu gewinnen und als Zweite durchs Ziel zu fahren. Bei der Tour de Kärnten im Juni - ein Sechs-Tages-Rennen, das ähnlich wie die Tour de France aufgebaut ist - konnte sie als beste Österreicherin mit zahlreichen Etappensiegen hervorgehen.

Der ausklingende Sommer bleibt sportlich: „Als nächste Rennen sind am 9. September der ,City-Hill-Climb' auf die Festung Salzburg, am 10. September das Rennen ,Mühlviertler Hügelwelt' und am 16. September das Einzelzeitfahren ,King of the Lake' rund um den Attersee geplant“, blickt Magdalena Bernhard voraus.