In und an der Traisen leben im Bereich um den Oberndorfer Steg zahlreiche Schwäne. Sie werden immer wieder von der Oberndorfer Bevölkerung gefüttert. Auch Besucher, die wissen, dass die Schwäne dort ihre Zeit verbringen, kommen oft vorbeit und beteiligten sich an der Fütterung.

Auch Roman Koppatz, der seit vielen Jahren zwei Mal am Tag mit seinem Hund dort eine Traisen-Runde zieht, gehört zu ihnen und beobachtet oft die edlen Tiere, wie sie ankommen und auch wieder abfliegen.

Am vergangenen Mittwoch jedoch hatte er ein weniger schönes Erlebnis, denn er sah, wie einer der Schwäne beim Anflug in die Starkstromleitung geriet, die dort das Traisental überspannt, und dabei abstürzte. Dass er nicht der einzige Schwan war, zeigte, dass noch drei weitere blutige, tote Tiere am Ufer und am anschließenden Acker lagen.

Während andere Passanten vielleicht vorbeigegangen wären, benachrichtigte der Tierfreund sofort die Gemeinde, wo ihm am Bauamt versichert wurde, dass man sich um das Problem kümmern werde.

Koppatz beanstandete, dass die Stromleitung westlich der Traisen zwar die färbigen Kugeln aufweist, um eventuell Sportflieger oder Hubschrauberpiloten darauf aufmerksam zu machen, aber im Bereich der Traisen, wo eben die Tiere an- und abfliegen, keine angebracht sind.

„Wir kümmern uns um dieses Problem“

Die EVN ist auf das Problem aufmerksam geworden: „Uns ist der Vogelschutz ein großes Anliegen, wir arbeiten auch immer wieder mit der Organisation ,Birdlife‘ gerne zusammen. Wir werden in Kürze mit Roman Koppatz in Kontakt treten. Ich bin sicher, dass wir Abhilfe schaffen können“, erklärt EVN-Pressesprecher Stefan Zach im NÖN-Gespräch.