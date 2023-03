Kabarett in Herzogenburg als Attacke auf die Lachmuskeln

Im Herbst 2020 war er beim Kabarett, zu dem die Sparkasse in das Freizeitzentrum eingeladen hatte, das vorerst letzte Mal in Herzogenburg – und am vergangenen Samstag begeisterte Berni Wagner, nachdem er damit den „Österreichischen Kabarettpreis“ gewonnen hatte, mit seinem vierten Soloprogramm „Gálapagos“ die zahlreichen Besucher im Herzogenburger Volksheim.

Prächtig amüsiert haben sich dabei auch Kulturstadtrat Kurt Schirmer und Schwester Bianca, Andreas Helm und Judith Pfeiffer, Martin und Annemarie Bugl sowie Bernhard Mayer-Helm mit seiner Gattin Annemarie und Sohn Moritz.

