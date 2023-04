In der Volksschule wurde vor wenigen Tagen das Fastensuppenessen organisiert. Die Pädagoginnen besorgen und spenden die Zutaten, die Lehrerin für Ernährung und Haushalt, Elisabeth Unterhuber, war für die Organisation und Zubereitung zuständig. Die SchülerInnen der 4. Klasse gestalteten ein Plakat mit einem Tischgebet.

Die Spendensumme in Höhe von 850 Euro wird an das Jugendrotkreuz gespendet und kommt den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien zugute.

