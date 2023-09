Zwei Herzogenburger Direktionen fix besetzt

Die Volks- und Mittelschule haben nun fix zwei neue Leitungen. Nach einigen Jahren der Betrauung mit den Leitungen hat die Bildungsdirektion im November des Vorjahres die Direktionsstellen für die Mittelschule und die Volksschule ausgeschrieben. Während in der Mittelschule die Leitung nun wieder alleine – ohne Polytechnische Schule – ausgeschrieben wurde, stand die Volksschule nun fix als Schulcluster im Verbund mit den Volksschulen St. Andrä und Inzersdorf zur Ausschreibung.

Die beiden bisherigen Schulleiter haben sich als jeweils einzige Kandidaten beworben und somit fiel die Auswahl für die Ernennungskommission auch nicht schwer. In den Volksschulen wurde nun Bernhard Moser offiziell Direktor. Nach seinem Start als Lehrer in der Allgemeinen Sonderschule St. Christophen war er bis 2013 an der Volksschule Neidling tätig und wechselte in diesem Jahr nach St. Andrä. 2017 wurde er zusätzlich mit der Leitung der Volksschule Inzersdorf betraut und 2020 übernahm er von Reinhard Windl auch die Herzogenburger Volksschule, dort steht ihm nun auch eine Sekretärin zur Bewältigung der Riesenaufgabe zur Seite.

Martina Teufl startete ihre Lehrerkarriere im ersten Dienstjahr in Tulln und wechselte danach unmittelbar an die damalige Hauptschule Herzogenburg. Sie stand den beiden letzten Direktoren als Stellvertreterin zur Verfügung und übernahm nach der Erkrankung und dem Abgang von Andreas Tischer nach Karlstetten die Leitung der Schule. Die polytechnische Schule blieb und bleibt in den bewährten Händen von Schulleiter Jürgen Selinger.

In einem Festakt in der Bildungsdirektion in St. Pölten wurden nun die neuen Direktoren und Direktorinnen der Bildungsregion offiziell vom neuen Bildungsdirektor Karl Frittum ernannt – und auch Martina Teufl und Bernhard Moser freuten sich über die Ernennung und gehen nun mit vollem Elan an die Bewältigung der großen Herausforderungen heran.