Herzogenburg entlasten, St. Andrä stärken

Zu viele Volksschüler in Herzogenburg, zu wenige in St. Andrä: Die Stadtgemeinde wird daher Änderungen vornehmen, was die Einteilung der Schüler betrifft.

Bernhard Moser ist Direktor beider Volksschulen und kennt die Problematik daher ganz genau. In einem Interview, das er bemerkenswerter Weise der ÖVP für ihre Parteizeitung gegeben hat, beschreibt der Pädagoge einerseits den Ist-Zustand, andererseits schlägt er gravierende Änderungen vor.

In Herzogenburg platzt die Volksschule aus allen Nähten. Seit zwei Jahren müssen zwei Klassen in die Mittelschule ausweichen. Die zehn Klassen in Herzogenburg seien übervoll, während es in St. Andrä gerade einmal vier Klassen gebe. In der Stiftsstadt könnten die Lehrer daher nicht so intensiv auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes eingehen. Dieser Umstand sei aus pädagogischer Sicht für alle Beteiligten problematisch.

Um eine ausgeglichenere Zuteilung zu ermöglichen, sollten deswegen künftige Volksschüler aus Ossarn und Oberwinden in St. Andrä unterrichtet werden.

Unterstützung kommt von der ÖVP. Stadtrat Max Gusel: „Auf diese Weise könnte der Standort Herzogenburg entlastet werden. Außerdem ist der Weg von Ossarn beziehungsweise Oberwinden zur Volksschule St. Andrä teilweise kürzer als zur Volksschule Herzogenburg.“

Es gibt noch einen Politiker, der die Situation exzellent kennt. Franz Gerstbauer unterrichtete selbst an der Volksschule Herzogenburg. Der Schulstadtrat (Grüne) legt im NÖN-Gespräch zunächst ein klares Bekenntnis zum Schulstandort St. Andrä ab: „Im Zuge der Planungen für den Schulcampus wäre es leicht gewesen, noch zwei Klassen aus dem Boden zu stampfen und St. Andrä aufzulassen. Das wäre die billigste Lösung gewesen, aber nicht die beste. St. Andrä bleibt jedenfalls erhalten, weil eine Schule für einen kleinen Ort ein Anker der Identifikation ist.“

Was die bisherige Zuteilung anbelangt, habe man bisher eine klare Linie verfolgt und sei damit gut gefahren. Gerstbauer berichtet, was im zuständigen Ausschuss des Gemeinderates besprochen wurde: Demnach wird man nicht örtlich ansetzen, sondern bei Kindern mit „anderer Erstsprache“, wie es politisch korrekt heißt. Sie sollen künftig für eine „Belebung“ in St. Andrä sorgen.

Gerstbauer: „Das ist dann eine Win-Win-Situation für beide Schulen und hat sich bei den Kindergärten bereits seit Jahren bewährt.“