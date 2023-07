Neue Firma in Wagram

Im Vorjahr hat der Nahversorger (Kaufhaus Popp) in Wagram den Geschäftsbetrieb eingestellt. Mehrere Monate wurde nach einem neuen Pächter für das Geschäftslokal gesucht. Schon bald war klar, dass eine Wiedereröffnung des Kaufhauses trotz der getätigten Investitionen nicht in Frage kommen werde. Auf der Suche nach einer geeigneten Nachnutzung ist der Kontakt zu dem Jungunternehmer Georg Thomas Radlbauer entstanden, der Interesse an dem geräumigen Areal (Verkaufsfläche des Geschäfts war damals rund 200 Quadratmeter) zeigte. Nach einigen Umbau- und Adaptierungsarbeiten nahm Georg Thomas Radlbauer, der aus Rabenstein an der Pielach stammt und derzeit in Krems an der Donau wohnhaft ist, vor Kurzem den Vollbetrieb auf.

Der Jungunternehmer hat das Gymnasium in Lilienfeld und im Anschluss die HTL St. Pölten (Fachrichtung: Wirtschaftsingenieur) besucht. Bereits in Schulzeiten machte er sich mit 18 Jahren selbstständig und gründete eine Automatenfirma namens „GTR“ (An- und Verkauf von diversen Automaten wie beispielsweise Getränke- und Lebensmittelautomaten). Mittlerweile kann Radlbauer auf sechs Jahre Selbstständigkeit zurückblicken und hat jetzt seinen Firmensitz nach Wagram verlegt. „Das Geschäftslokal des ehemaligen Nahversorgers entspricht dem aktuellen Platzbedarf, den ich für die Ausübung meiner Geschäftstätigkeit benötige. Momentan bin ich noch Einzelunternehmer, wobei sich das Geschäftsfeld laufend erweitert“, so Radlbauer.

Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit stehen der An- und Verkauf sowie die Reparatur und Servicierung der verschiedensten Automaten. Durch Kooperationen mit anderen Firmen werden auch landesweit an mehreren Standorten Automaten von Radlbauer aufgestellt, die von diversen Firmen befüllt werden. Die Vermietung von Automaten ist ein weiteres Standbein des Jungunternehmers.