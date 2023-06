Murstettner Musikverein begeisterte mit Urlaubsmotto

Bei frühlingshaftem Schönwetter spielte der Musikverein Murstetten im Gemeindehof in Perschling sein Frühlingskonzert unter dem Urlaubsmotto "Komm ein bisschen mit nach Italien". Obmann Thomas Bichler konnte neben Standortbürgermeister Reinhard Breitner mit Gattin Erika auch Pfarrer Josef Balteanu, Vizebürgermeister Daniel Weis mit Gattin Katharina und aus den Nachbargemeinden Bürgermeister Alois Vogl mit Gattin Silvia (Kapelln), Altbürgermeister Anton Priesching mit Gattin Katharina (Würmla) und Altbürgermeister Florian Baumgartner mit Gattin Christina (Kapelln) begrüßen.

Bichler freute sich auch, dass die drei Ehrenmitglieder Adi Breitner, Edi Himsel und Franz Klaus zum Konzert gekommen waren. Er begrüßte Bezirksobfrau Ingeborg Dockner, Volksschuldirektorin Edith Jagodic, Musikschulleiterin Petra Kovacic und zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der angrenzenden Musikkapellen aus Heiligeneich, Kapelln und Würmla. Magdalena Schildberger und Theresia Markgraf moderierten das Konzert, das abwechselnd von Kapellmeister Andreas Kos oder seinen Stellvertretern Zsolt Simon oder Hanna Markgraf dirigiert wurde.

Musikverein wurde größer

Der Musikverein freute sich zudem über die Aufnahme der drei neuen Mitglieder Daniela Sammer, Gabriele Erber und Christina Nachbargauer, die bei ihrer Vorstellung Urkunden und Blumen erhielten. Einen besonderen Applaus erhielt Hanna Markgraf, die ihre Ausbildung des NÖ Blasmusikverbandes zur Leiterin des Jugendblasorchesters erfolgreich abgeschlossen hatte.

Bezirksobfrau Ingeborg Dockner gratulierte dem Musikverein zur erfolgreichen Vereinstätigkeit und übergab Ehrenmedaillen: In Bronze für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft an Kathrin Birnecker und Bernadette Puxbaum, in Gold für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft an Irmgard Pötschner und die Ehrenmedaille Zusatzspange für mindestens 50-jährige Tätigkeit an Leo Schweyer und Josef Schwendt.

Den zweiten Teil der Konzerts gestalteten nach der Pause die Bläserklassen der 3. und 4. Klasse der Volksschule Perschling und danach das Jugendorchester des Musikschulverbandes NÖ-Mitte, das nach dem Ende der Bläserklassen das gemeinsame Musizieren neben dem Besuch der Musikschule ermöglicht. Vor dem Abschluss des Konzerts dankte Obmann Bichler Erika Breitner für die Organisation der Verpflegung, den Marketenderinnen für den Empfang, den Moderatorinnen, den aktiven Musikern und den Dirigenten, Andreas Kos, Zsolt Simon und Hanna Markgraf. Erst nach drei Zugaben entließ das begeisterte Publikum die Musiker.