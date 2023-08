Oberndorfs Florianis luden zum Parkfest

Zwei traumhafte Tage und einen herrlichen Abend genossen die vielen Gäste, die am Samstag und Sonntag zum Parkfest der Oberndorfer Florianis gekommen waren. „Es ist einfach der schönste Platz für so ein Fest im Feuerwehrpark in der Vollrathgasse. Mitten im Dorf und doch abgeschirmt von riesigen Bäumen, dazu Livemusik vom Feinsten — was will man mehr?“, war der Tenor der Besucher. Unter ihnen befanden sich auch Kurt und Ramona Schirmer, Christine und Walter Stadler, Michael und Christoph Hiesleitner, Helmut Gelter, Walter Dörflinger, Herta Jaklitsch, Traude Greimel sowie Helmut und Elisabeth Haberfellner, die ihre kühlen Getränke und heimischen Schmankerl so richtig genossen. „Ja, wir waren beide Tage sehr gut besucht — und sind somit vollauf zufrieden“, so Kommandant-Stellvertreter Stefan Zwicker im Gespräch mit der NÖN.