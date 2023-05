Rekord bei Traismaurer Kett-Car-Rennen

Zahlreiche Kinder und Angehörige fanden sich zum Kinder-Kett-Car-Rennen der Traismaurer Kinderfreunde mit Obfrau Carmen Zuzzi am Sparmarkt-Parkplatz ein. Heuer gab es eine Rekordanzahl an Teilnehmern, wofür die Erwachsenen verantwortlich zeichneten. 23 Personen waren es, so viele wie noch nie zuvor. Rund 60 Kinder beteiligten sich in verschiedenen Altersgruppe am Rennen.

Nach einer Proberunde, bei der sich alle Teilnehmer ans Gerät gewöhnen konnten, erfolgte die Wertungsrunde. Letztendlich gab es durchwegs nur zufriedene Gesichter und zahlreiche Sieger. Die absolute und souveräne Tagesbestzeit bei den Jugendlichen und Erwachsenen betrug auf dem rund 60 Meter langen Parcours rund 23,20 Sekunden. Erzielt hat sie Marvin, bei den Kindern hatte der neunjährige Arnold mit 27.64 Sekunden die Nase vorne.

Kinderfreunde-Obfrau Carmen Zuzzi nahm ebenfalls an dem Rennen teil und landete auf dem sehr guten sechsten Platz.

Die Siegerehrung wurde im Anschluss an die Auswertung durchgeführt. Für Speis und Trank wurde an dem Kett-Car-Nachmittag durch Mitglieder der Traismaurer Kinderfreunde bestens gesorgt.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.