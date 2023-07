„Rock & Wein“ in Nussdorf

Der Abend mit dem Motto „Rock & Wein“ im Innenhof des Weinguts Müllner in Nussdorf/Neusiedl war einmal mehr ein Konzerterlebnis der besonderen Art. Die „Hausherren“ Astrid und Wolfgang Müllner konnten dazu zahlreiche Besucher und Weingenießer, unter ihnen auch den geschäftsführenden Gemeinderat Franz Brunthaler, die Feuerwehrkommandanten Dominik Scharl (Nussdorf) und Matthias Jäger (Theyern), den Kommandant-Stellvertreter Raphael Kauscheder (Reichersdorf), den Ehrenunterabschnittskommandanten Gerhard Fürnkranz sowie zahlreiche Wirtschafts- und Vereinsvertreter, begrüßen.

Regionale kulinarische Schmankerl, darunter auch Spezialitäten von „Big Boys Barbecue“ rund um Matthias Hutterer, als auch erlesene Weine vom Weingut Müllner standen im Vordergrund der Veranstaltung. Das Konzert mit der Musikformation „Living Session“ hat das Publikum begeistert. Die in Böheimkirchen beheimatete Band, die in Kürze ihr 30-jähriges Bestandsjubiläum feiert, intonierte Rockklassiker aus den 70ern, 80ern, 90ern, aber auch aus der Neuzeit (von Led Zeppelin, Tina Turner, Melissa Etheridge, U2, Pink Floyd bis hin zu Chaka Khan). Die Stimmung war angesichts der zahlreichen Besucherinnen und Besucher als auch der idealen Witterungsbedingungen ausgezeichnet. Zur späten Stunde klang die Veranstaltung in gemütlicher Runde aus.