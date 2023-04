Obritzberg-Rust: Straßen werden saniert

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Straßenbauprojekte für heuer einstimmig beschlossen.

Zu Beginn der Sitzung brachte Bürgermeisterin Daniela Engelhart (ÖVP) einen Dringlichkeitsantrag ein. Er betrifft die Entwässerung von zwei Feldwegen im Bereich Noppendorf. Das Angebot war erst kurz vor dem Treffen am Gemeindeamt eingetroffen, bis zur nächsten Sitzung im Juni wollte man nicht warten, damit die Arbeiten zeitnah durchgeführt werden können. Hangwasser kann nicht wie früher (unerlaubt) über die Straße fließen, sodass es auf den Wegen mitunter 20 Zentimeter hoch steht. Nun soll Abhilfe geschaffen werden, und zwar zum Preis von rund 123.000 Euro.

Die Bürgerliste „Wir“ drängte darauf, die Straßenbauabteilung zu kontaktieren, ob sie nicht zumindest einen Teil der Kosten übernehmen kann. Die Ortschefin versprach, sich darum zu kümmern. Ob sie Erfolg haben werde, sei allerdings fraglich. Zumindest darf man auf eine Kostenbeteiligung der Marktgemeinde Wölbling hoffen, zumal sich ein Teil des betroffenen Areals dort befindet. Bürgermeisterin Karin Gorenzel hat in einem Gespräch mit ihrer Amtskollegin jedenfalls Zustimmung signalisiert.

Weiters beschlossen wurden die Asphaltierung der Zufahrt zum Betriebsgebiet in Greiling (81.500 Euro) sowie Straßenbau- und Drainagearbeiten am Hintausweg in Landhausen (158.000 Euro). Hier wird ein Zuschuss von der Agrarbezirksbehörde im Ausmaß von 30.000 Euro erwartet. Außerdem werden Sanierungsarbeiten an der Kellergasse Fugging (74.000 Euro) durchgeführt.

Sicher noch etwas warten muss hingegen SPÖ-Gemeinderat Martin Hössinger auf die Sanierung jener Landesstraße, die von Landhausen nach Obritzberg führt. Seit der Lichtwellenleiter-Verlegung rumpelt es dort gewaltig. Ortschefin Engelhart wird mit der Straßenbauabteilung ebenfalls besprechen, ob diese Straße bald saniert werden kann. Sie selbst rechnet aber nicht vor dem Jahr 2025.

