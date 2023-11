Im vergangenen Jahr fand die Tanklöschparty der Oberndorfer Florianijünger zum ersten Mal statt. Die Premiere gelang, nun laufen die Vorbereitungsarbeiten für die zweite Auflage in der Vollrathhalle auf Hochtouren. Zum offiziellen Faschingsbeginn am Samstag, 11. November, beginnt die Veranstaltung um 21 Uhr. Auch heuer sorgen wieder die „Haro's“ für die musikalische Unterhaltung, um die große Tanzfläche in der ehemaligen Fabrikshalle zu füllen.