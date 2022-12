Lehrlinge gefragt: Tag der offenen Tür im Herzogenburger Poly

Zu einem Tag der offenen Tür lud die Polytechnische Schule am Schillerring, um Schülern der Mittelschule, die im kommenden Jahr nicht in eine höher bildende Schule wechseln, sondern eine Lehre anstreben, einen Einblick in das Schulleben zu geben. Dort werden sie in den sechs Fachbereichen Bau/Holz, Metall, Handel und Büro, Gesundheit, Schönes und Soziales, Tourismus sowie Mechatronik auf ihren künftigen Beruf vorbereitet.

Da zurzeit fast in allen Berufsgruppen Lehrlinge gesucht werden – und keine zur Verfügung stehen –, ist die Polytechnische Schule ein guter Beginn, um sich darauf vorzubereiten. Viele Jugendliche sind sich noch unsicher, welcher Beruf für sie in Frage kommt – und hier lernen sie bei regelmäßigen Exkursionen oder bei den Schnuppertagen die Vor- und Nachteile kennen, die es in jedem Job nun einmal gibt.

So fand erst kürzlich der Workshop „Karriere am Bau“ statt, dabei erfuhren die Schüler viel über die Lehrberufe, Hochbauer, Betonbauer oder Tiefbauer, die die alte Berufsbezeichnung Maurer ablösen.

Besuch in zwei Großküchen

Bei einer Exkursion des Fachbereichs Tourismus besuchten die Schüler mit ihren Lehrkräften die Küchen des Universitätsklinikums und der NÖ Wirtschaftskammer in St. Pölten. Bei beiden Küchen bekamen sie einen Überblick über den Alltag eines Kochs oder einer Köchin in einer Großküche. Sowohl im Spital als auch in der Wirtschaftskammer werden Lehrlinge ausgebildet. Im September nimmt man wieder Lehrlinge auf.

Und schließlich waren alle Klassen bei der Berufsinformationsmesse im VAZ St. Pölten, wo den Schülern unterschiedliche Schulen und Lehrberufe näher gebracht wurden.

