Mädchen (14) am Herzogenburger Bahnhof schwer verprügelt

Ein schrecklicher Vorfall hat sich am vergangenen Freitag kurz vor 20 Uhr am Bahnhof zugetragen: „Meiner 14-jährigen Tochter wurde von vier feigen Burschen grundlos die Nase blutig geschlagen“, berichtete eine Mutter in sozialen Netzwerken.

Nach der brutalen Attacke trat das Quartett sofort die Flucht an.

Nun ermittelt die Exekutive auf Hochtouren: „Wir setzen hier in erster Linie auf die Auswertung des Videomaterials, das wir von der Bahn anfordern werden“, erklärt Pressesprecher Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion NÖ im NÖN-Gespräch. „Die Videokameras müssten das Geschehen festgehalten haben.“

Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Herzogenburg wenden: 059133/3165.

