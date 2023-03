Am vergangenen Wochenende luden Maria und Dietmar Magnet nach Obritzberg zu einer Kunstausstellung in ihr Haus und in ihren Garten ein. Die Besucher kamen aus dem Staunen nicht heraus, als sie die Exponate aus Glas und Weide betrachteten. Und natürlich konnte das ein oder andere Geschenk für das bevorstehende Osterfest gefunden werden.

