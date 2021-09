Johann Rabl ist seit einer chronischen Erkrankung, er leidet an multipler Sklerose, auf einen Rollstuhl angewiesen. Ein mittlerweile treuer Gefährte auf seinen Wegen ist der einjährige Hund Marcello.

Vor Kurzem war der 53-Jährige mit dem Vierbeiner in der Propst-Clemens-Moritz-Straße in westlicher Richtung unterwegs, als das Unglück seinen Lauf nahm. „Im Zuge der Fahrt verfing sich die Leine am linken Rad des Rollstuhls, sodass es mir unmöglich war, mich und meinen Hund ohne fremde Hilfe zu befreien“, schildert Johann Rabl.

Vorbeikommende Autofahrer bemerkten Zeichen nicht

Vor allem die Lage des Lagocki-Rüden wurde immer bedrohlicher, die Leine um seinen Hals zog sich immer weiter zu. Weil sämtliche Versuche scheiterten, vorbeifahrende Autolenker mit Handzeichen auf die verzweifelte Lage aufmerksam zu machen, alarmierte Rabl schließlich die Polizei.

Mittlerweile röchelte Marcello bereits, als sein Herrl nach kurzer Zeit das erlösende Folgetonhorn hörte und einen zügig zufahrenden Streifenwagen bemerkte. „Die beiden Beamten hielten neben mir und befreiten mich und den Hund aus der brenzligen Lage. Durch ihr flottes Einschreiten wurde größeres Unheil abgewandt“, sagt Rabl.

Sein Dank gilt nun den beiden Beamten für die rasche Hilfeleistung: „Ich hebe diesen Einsatz auch deshalb hervor, da oft negative Kommentare über die Polizei hörbar sind.“

Auch Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler lobt das Duo: „Es hat eindrucksvoll bewiesen, dass ,die Polizei, dein Freund und Helfer‘ keine leere Worthülse ist.“