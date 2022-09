Weltinnovation aus Wielandsthal: Milch aus Marillenkernen

Ab sofort dürfen sich Konsumenten auf ein komplett neues Produkt in den Supermarktregalen von Billa plus freuen. Der sogenannte Kern-Drink aus Marillenkernen macht anderen Alternativ-Milch-Anbietern Konkurrenz. Denn Marillenkerne als Basis eines pflanzlichen Drinks gibt es ab sofort so nur in Österreich zu beziehen.

Indem vergessene Steinobstkerne vor der Verschwendung gerettet werden, kann das heimische Start-Up „Wunderkern“ auf diese Weise Schritte für die Umwelt tun und neue Produkte zaubern. Die jüngste Kreation ist ein pflanzlicher Drink aus Marillenkernen. „Dieser verführt nicht nur durch seinen nussigen Geschmack, sondern auch durch sein cremiges Auftreten. Die Anwendungsgebiete ähneln denen von verwandten Pflanzendrinks (Mandel, Soja, Hafer). Doch der wunderbare Kern Drink sticht besonders durch seine Nuss-Note im Kaffee, Müsli und anderen Frühstücksgerichten hervor“, heißt es in einer Aussendung.

Laut dem „Wunderkern“-Team rund um Luca überzeugt er auch in bekannten Gerichten wie Kaiserschmarren. Sie betonen, dass sich die Alternativ-Milch perfekt zum Kochen und auch zum Backen eignet.

Der überzeugt auch durch seine herausragenden Umweltbenefits. Durch die Nutzung von Steinobstkernen können große Mengen an Wasser eingespart und der CO2-Ausstoß gesenkt werden. Die positiven Auswirkungen des Rohstoffes wurden offiziell berechnet und lassen nachhaltige Herzen höherschlagen: Mit dem Genuss von 82 geretteten Marillenkernen pro Packung können Genießer dazu beitragen, CO2 und Wasser in der Landwirtschaft zu sparen.

Die Gründung erfolgte erst vor drei Jahren

Produziert wird die Weltneuheit in Wielandsthal. Dort werden auch weitere Kern-Spezialitäten hergestellt. Dazu zählen das Kirschkernöl (10.023 Kerne pro Flasche), das Marillenkernöl (1.333 Kerne pro Flasche) und das Zwetschenkernöl (2.356 Kerne pro Flasche). Zusätzlich gibt es die Schoko-Kern-Creme (812 Kerne pro Flasche). Basis sind Marillenkerne, kombiniert mit Kakao und echter Bourbon-Vanille.

Hinter der Marke „Wunderteam“ steckt das österreichische Forschungsunternehmen „Kern Tec“. Die GmbH wurde 2019 von den vier Jungunternehmern Luca Fichtinger, Michael Beitl, Fabian Wagesreither und Sebastian Jeschko gegründet. Heute zählt sie 20 Mitarbeiter. Sitze sind Herzogenburg und Wien.

