Katar: Negative Stimmung in Region Herzogenburg & Bezirk

Fußball-WM – normalerweise gibt’s da alle vier Jahre volle Plätze, Schanigärten und Lokale. Zauberwort Public Viewing. Doch diesmal ist alles anders. Statt großen Vidi-Walls findet man auf den Hauptplätzen dieses Landes Weihnachtsmärkte. Kein Platz für den Fußball. Auch in den Lokalen nicht. „Wir haben so viele Weihnachtsfeiern, die ja heuer endlich wieder möglich sind, da will keiner Fußball schauen“, erklärt Gastro-Innungsmeister Leo Graf.

Schirmer: „Ich fühle null Enthusiasmus“

Wobei – ein paar wenige Wirte werden doch WM-Flair anbieten. Etwa Christian Widgruber vom „Roten Hahn“, der sein bereits traditionelles WM-Stüberl wieder aufsperren wird. „Mit speziellen Speiseangeboten aus den Teilnehmerländern. Unser Küchenchef lässt sich da immer wieder tolle Schmankerl einfallen.“ Und auch Manuel Pemmer will und wird in seiner See-Lounge am Ratzersdorfer See die WM-Spiele übertragen. Auf einer großen Leinwand.

Summa summarum ist die Stimmung negativ.

„Ich fühle null Enthusiasmus“: So wie dem Obmann des Sportclubs Herzogenburg, Kurt Schirmer, geht es vielen Fußballfans im Land vor der WM in Katar. Patriotismus gebe es durch die Absenz von Österreich nicht, ansonsten sei die Stimmung auch aufgrund der Winterzeit nicht gut: „Und auch die Debatte rund um Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen ist nicht gerade förderlich“, konstatiert Schirmer. Die Diskussionen kämen aber zu spät: „Das Ganze hätte schon rund um die Vergabe erfolgen müssen, jetzt ist der Käse gegessen.“

Am Sportplatz in Herzogenburg wird es auch kein offizielles Public Viewing geben: „Wenn die Kantine besetzt ist, wird sicher der Fernseher aufgedreht, aber das war es dann auch schon.“

Willi Schmaus, Präsident der Frauen des SKN St. Pölten, sagt: „Man sieht ja, dass die Proteste gegen die WM in Katar kurz vor dem Anpfiff immer größer werden. Und wenn man sich all die Probleme und Skandale rund um dieses Event ansieht, dann sollte der TV-Bildschirm auch wirklich schwarz bleiben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir als Fans am Ende doch wieder alle mitfiebern werden – denn letztendlich geht’s ja um den Fußball, die schönste Nebensache der Welt.“

Äußerst negativ betrachtet der „Teamfanclub Pielachtal“ die diesjährige WM in Katar. „In der heutigen Zeit sind Themen wie Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit sowie faire Arbeitsbedingungen wichtiger denn je und nun findet so eine weltübergreifende Sportveranstaltung in einem Land statt, dass gegen all dies verstößt“, ist Vizeobmann Andreas Grasmann entsetzt.

Selbst im Falle einer Qualifikation Österreichs wäre es laut Grasmann intern spannend geworden. Ob und wie man das Team vor Ort unterstützen hätte können, wäre eine Herausforderung gewesen. „Unsere weiblichen Mitglieder waren außerdem skeptisch, ob sie im Falle des Falles überhaupt mitfahren hätten können.“

Aus diesen Gründen möchte der Verein die WM keinesfalls unterstützen. Der gesamte „Teamfanclub Pielachtal“ begrüßt sogar jegliche Boykottforderungen. Auch auf die Live-Übertragung der WM wird der Verein verzichten.

Kaum Anfragen für Reisen zur Endrunde

„15.000 Tote für 5.760 Minuten Fußball! Schämt euch“, war am vergangenen Samstag auf Transparenten im Berliner Olympiastadion zu lesen. Auch bei der Partie Rapid gegen LASK protestierten die Fans gegen die WM in Katar. Und, wohl auch, weil Österreich sich nicht qualifiziert hat, nicht ganz erfolglos.

Denn wenn man sich in den St. Pöltner Reisebüros umhört, gibt’s kaum Anfragen für Reisen zur Endrunde. Dabei wäre gerade diesmal einiges zu sehen. Denn Katar ist eine WM der kurzen Wege.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.