Jugendblaskapelle Fladnitztal feilte an Konzertstücken

Am Samstag, 22. April, steht in Oberwölbling das Frühjahrskonzert der Jugendblaskapelle Fladnitztal auf dem Programm. Aus diesem Anlass haben die Musiker und vor allem Kapellmeisterin Tamara Ofenauer-Haas einen zweitägigen Workshop veranstaltet. Wie auch schon in der Vergangenheit, holten sie sich dafür professionelle Referenten an ihre Seite. Insgesamt drei Stunden wurde in den jeweiligen Registern an den zahlreichen Konzertstücken gefeilt. Der Gesamtfortschritt konnte dann bei der mehrstündigen Orchesterprobe am Sonntag vernommen werden.

„Die musikalische Qualität unseres Orchesters ist uns ein großes Anliegen und ein Schritt hin zum großartigen Konzert ist immer unser Probenwochenende, bei dem wir uns auf unsere eigenen Instrumente mit Profis als Lehrer konzentrieren können. Es freut uns immer, Tipps rund um unsre Instrumente zu bekommen, um die Spielqualität zu verbessern!“, so Kapellmeisterin Ofenauer-Haas.

Referenten waren Rudolf Egner (tiefes Blech), Zsolt Simon (hohes Blech), Marianna Peter (Hörner), Markus Zahrl (Saxofone), Sonja Burchhart (Klarinetten), Sophie Hofstätter-Stöger (Querflöten) sowie Lukas Böck (Schlagzeug).

