Gesundheitsvortrag in Herzogenburg

Zum Thema „Herzensangelegenheiten – Vorbeugung von Herz- und Kreislauferkrankungen“ lud „Community Nursing“ in den Herzogenburger Sparkassensaal. Dort erklärten die Ärztin Lisa Nemec und die Diätologin Verena Frey den zahlreichen Besuchern, dass in der Gruppe der Herz-Kreislauf-Erkrankungen Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße zusammengefasst werden. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um chronische Erkrankungen, die schwere Folgen haben können, wenn sie unbehandelt bleiben. Kalorien-, zucker- und fetthaltige Ernährung, aber auch Bewegungsmangel, Alkohol- und Nikotinkonsum stellen entscheidende Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen dar, aber mit entsprechenden Anpassungen des Lebensstils kann sich der Mensch effizient schützen.