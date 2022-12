Exekutive forschte ein brutales Schlägertrio aus

Werbung

Ende Oktober war ein 21-Jähriger aus Weinzierl/Wald (Bezirk Krems-Land) in einem Lokal in der Kremser Margarethenstraße unterwegs. Als er es gegen 3 Uhr früh verließ, wurde er von drei vorerst unbekannten Tätern verfolgt. Anschließend traten sie auf das durch einen Sturz am Boden liegende Opfer mit den Füßen ein.

Der 21-Jährige erlitt durch die brutale Attacke schwere Verletzungen, etwa einen dreifachen Bruch der Augenhöhle, einen Jochbeinbruch und einen Bruch der Kieferhöhle rechts. Er wurde von der Rettung in das Universitätsklinikum Krems eingeliefert, operiert und stationär aufgenommen.

Die Ermittlungen wurden in der Folge vom Kriminaldienst der Polizeiinspektion Krems geführt. Die akribischen Erhebungen der Beamten waren vor wenigen Tagen von Erfolg gekrönt. Die drei dringend Tatverdächtigen konnten ausgeforscht werden.

Es handelt sich um einen 20-jährigen türkischen Staatsbürger aus Oberndorf/Ebene sowie um zwei österreichische Staatsbürger mit türkischem Migrationshintergrund im Alter von 19 und 20 Jahren aus St. Pölten.

„Wir haben damit nichts zu tun“

Im Verhör leugneten sie hartnäckig, etwas mit dem Vorfall zu tun zu haben. Sie sind bei der Staatsanwaltschaft Krems wegen absichtlich schwerer Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt worden.

