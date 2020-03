Während am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen abgesagt wurden, war in den Lebensmittelgeschäften zum Teil die Hölle los. Die Menschen kauften, kauften, kauften – und es waren wenige dabei, die nur unter 50 Euro zahlten, obwohl an „normalen“ Einkaufswochenenden diese Summe nur höchst selten überschritten wird.

In machen Geschäften – wie zum Beispiel bei Hofer, Billa oder Bipa – war kein WC-Papier mehr erhältlich, denn manche Kunden kauften drei bis fünf Rollen. Auch bei den Back- und Teigwaren wie Nudeln und Spaghetti, ja sogar bei Tierfutter, sah man fast nur leere Regale. Und die Angestellten kamen beim Einschlichten neuer Ware – soweit vorhanden – kaum nach.

Obwohl dem Personal oft unfreundlich begegnet wurde, wenn ein Artikel nicht mehr vorhanden war, blieb es höflich und zuvorkommend, was in dieser Situation sicher nicht immer leicht war.

Derzeit sind in Herzogenburg die Geschäfte, soweit sie nicht zu den Apotheken, Lebensmittelanbietern, Trafiken oder Kommunikationsspezialisten gehören, bis auf Weiteres geschlossen.