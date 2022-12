Region Herzogenburg/Bezirk St. Pölten: Der Sparstift regiert 2023

Werbung

Das Jahr 2023 bringt für die Bewohner der Region Herzogenburg kaum große Projekte oder Mega-Veranstaltungen.

Konstanten sind dabei beispielsweise die Feuerwehr-Leistungswettkämpfe des Abschnitts, die Ende Juni in Fugging über die Bühne gehen werden. Das Großereignis schlechthin werden auch heuer wieder die NÖ Kindersommerspiele sein. Die 51. Auflage geht wieder an beiden letzten Wochenenden der Sommerferien in und rund um das Stift in Szene.

Die Budgetsitzungen in den Kommunen haben in den vergangenen Wochen zutage gefördert, was befürchtet werden hatte müssen: Der Sparstift regiert. Die Teuerung hat auch die Kommunen fest im Griff. Investitionen sind zwar weiterhin vorgesehen, die meisten von ihnen dienen der Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Infrastruktur.

In Traismauer soll unter anderem das alte Rathaus saniert werden. Auch der Bau einer neuen Zeremonienhalle ist vorgesehen. Ein größeres Gemeinschaftsprojekt ist die Installierung eines an sechs Tagen zugängigen Wertstoffsammelzentrums in Kooperation mit den Gemeinden Nussdorf und Inzersdorf-Getzersdorf.

Das Kulturjahr startet mit den Neujahrskonzerten auf Schloss Thalheim am 7. und in Herzogenburg am 8. Jänner.

Apropos Kultur: Die Landeshauptstadt steht vor einem Jahr, in dem sie sich herausputzt für das kulturelle Highlight-Jahr, das folgt.

Was sonst noch kommt:

Der Europaplatz bekommt nach der Fertigstellung der Kreuzung sein endgültiges Gesicht für die nächsten Jahre. Fuß- und Radwege entlang und über die Bundesstraßen werden angelegt. Als Ersatz für den Springbrunnen soll eine Rotunde einen Rückzugsort im Grünen am Rand bieten.

Nebenan wir am und um das Linzer Tor gearbeitet. Dabei werden erste Teile der Promenadengestaltung , des Green Loop, umgesetzt. Im Herbst soll der Umbau der Promenade zwischen Josefstraße und Schulgasse starten.

Ein kleines Krankenhaus bekommt Harland im Herbst. Das Gesundheitszentrum neben dem Primärversorgungszentrum (PVZ) im Betriebsgebiet vereint nach der Eröffnung auf 12.000 Quadratmetern zahlreiche Gesundheitsangebote unter einem Dach. PVZ, ein Facharzt- und Wahlarztzentrum mit über 30 Ärztinnen und Ärzten, ein großes medizinisches Labor, eine Apotheke und ein Seminarzentrum sind ebenso geplant wie zwei Operationssäle.

Die hauptsächlich für 2024 geplante Tangente wird 2023 konkret. Am Domplatz soll ein Künstler bereits ein erstes Projekt umsetzen. Erste tragende Programmpunkte des Kulturfestivals sollen im März verraten, das ganze Programm im November vorgestellt werden.

Eines der größten Wohnbauprojekte des Landes soll Anfang des Jahres mit Leben befüllt werden. Mühlbach-Ost am Niederösterreich-Ring mit rund 330 Wohneinheiten hat dann auch eine eigene Bushalte-Stelle. Ein Radweg rundum soll überdies umweltfreundliche Mobilität fördern.

Gefeiert wird auch 2023 beim Frequency-Festival . Für die große Party im Green Park St. Pölten haben bereits Imagine Dragons, Kraftklub, Armin van Buren, Mathea oder Brennan Hart zugesagt.

Getanzt wird schon bald beim Hauptstadtball , der zurückkommt aus der Corona-Pause. Zahlreiche Gastronomen wollen diesmal gemeinsam daran arbeiten, dass der Ball-Höhepunkt im VAZ wieder ein Erfolg wird. Anstoßen können die Gäste mit dem neuen Hauptstadtwein „Neuer Domplatz“.

Mehrere Müllinseln werden ab 2023 unter die Erde verschwinden. Für Plastik, Papier und Glas sollen erste Container errichtet werden, die unter dem Gehsteig versenkt werden. Die Unterflur-Sammelstellen sollen nicht nur das Stadtbild verbessern, sondern auch Littering und illegale Müllablagerungen eindämmen.

