Brassfestival kommt nach Traismauer

Der Hauptplatz von Traismauer verwandelt sich ab 16. Juni drei Tage lange in eine große Bühne für Musikerinnen und Musiker aus Nah und Fern. Ursprünglich war die Idee des Brassfestivals, Musikschulen und Blasmusikvereine der Bevölkerung näher zu bringen und sie für die Musik zu begeistern. Das gelingt nun seit mittlerweile zwei Jahrzehnten. „Es freut mich sehr, dass so viele Leute gemeinsam eine so wunderbare Veranstaltung auf die Beine stellen – und das mit vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden. Vielen Dank auch an dieser Stelle“, zeigt sich Bürgermeister Herbert Pfeffer begeistert. Organisiert wird das Brassfestival auch heuer wieder von der Stadtgemeinde Traismauer, der Musikschule, deren Elternverein, sowie dem Musikverein Traismauer und dem Bläserkorps Hollenburg-Wagram.

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 16. Juni, der ganz im Zeichen des Musikschulverbandes Unteres Traisental steht. Ab 18 Uhr präsentieren die Musikschülerinnen und Musikschüler ihr facettenreiches Können. Zu hören gibt es alles - von Klassik bis Pop und Rock und Jazz. Und als besonderes Highlight gibt es die Musikschul-Big Band zu sehen und hören.

Am Samstag, 17. Juni, stehen zwei Highlights am Programm. Zuerst trifft bei den „Desperate Brasswives“ Blasmusik auf Party und Tradition auf Girlpower. Der Tanzboden wird zum Dancefloor und bekannte Mitsing-Refrains bekommen den eigenen Stempel der Brasswives verpasst.

Foto: Herta bläst

Danach geht es weiter mit „Herta bläst“, einer Gruppe, die bereits zum zweiten Mal beim Brassfestival auftritt. Bei den insgesamt sieben Musikern trifft traditionelle Blasinstrumente auf moderne Elemente aus den unterschiedlichsten Genres wie Pop, Rock und Funk. Ihren Sound beschreiben sie aber selbst als „Brass-Pop“.

Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen und der Gruppe „dogehta-Blech“ weiter. Die junge Truppe bringt dabei musikalischen Schwung in den Sonntag.

Der Eintritt zum Brassfestival ist an allen drei Tagen frei. Nähere Informationen und Details dazu gibt es auf www.brassfestival.at.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.