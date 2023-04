Feuerwehr Frauendorf lädt zum Fest

Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses 2017 wurde auch ein weitläufiges Festgelände geschaffen, das sich bereits bei mehreren Veranstaltungen sehr erfolgreich bewährt hat. „Mit der alten Grillhütte ist man nach Jahrzehnten ihrer Nutzung an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Darum wurde die Grillhütte, unter der Leitung von Kommandant-Stellvertreter Georg Wiedenhofer, in Eigenregie erweitert und modernisiert. Zuletzt wurde auch ein neuer Fischgriller konzipiert und gebaut“, erklärt Feuerwehrkommandant Markus Bittner-Schiesser. Auf einem Betonfundament wurde die neue deutlich vergrößerte Grillhütte hergestellt.

In Sachen Ausbildung hat sich auch einiges bei der Feuerwehr Frauendorf getan. Mehrere junge Feuerwehrmitglieder haben den Funklehrgang besucht und Kommandant-Stellvertreter Georg Wiedenhofer hat erfolgreich das Funkleistungsabzeichen in Gold bewältigt. „Für heuer stehen noch weitere Innovationen auf dem Programm. Das Feuerwehrhaus wird eine Photovoltaikanlage erhalten. Ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss wurde vor Kurzem gefasst. Zusätzlich wird auch ein Konzept erarbeitet für die Blackoutsicherheit des Feuerwehrhauses“, so Bittner-Schiesser.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.