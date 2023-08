NÖ Kindersommerspiele locken wieder Tausende nach Herzogenburg

„Etwas herausfinden wollen, einer Sache auf den Grund gehen, über große und kleine Dinge staunen – als Kinder fangen wir damit an und als Erwachsener sollen wir uns das nur ja nicht abgewöhnen. Forschen, finden und versuchen machen uns klüger, wir lernen dazu – durch Erfolg oder Irrtum“, so Stiftspropst Petrus Stockinger im Vorwort zum Programm der NÖ Kindersommerspiele, die an den beiden letzten Ferienwochenenden im Stift über die Bühne gehen. Und er betont darin weiter, dass auch der Irrtum wichtig sei, denn es müsse nicht immer alles gleich im ersten Versuch richtig sein, man dürfe auch nicht gleich aufgeben. Es müsse auch nicht immer alles gleich Sinn und Ziel haben – es dürfe auch das Zweckfreie, das Spielerische und Humorvolle geben, denn gerade daraus könne sich etwas Neues entwickeln.

Stockinger ist überzeugt, dass das heurige Jahresmotto „Forschen, finden und versuchen“ nicht in steriler Labor-Atmosphäre abgehandelt wird, sondern im gewohnten bunten Nökiss-Rahmen. Die vielen Helferinnen und Helfer berichten oft, dass das Leuchten in den Kinderaugen der größte Dank für die Mühe dieser Wochen und Tage ist. „Wenn uns dieser Erfolg gemeinsam wieder gelingt, dann haben wir es gut gemacht. Versuchen wir es – Gottes Segen begleite uns“, so der Propst abschließend.

Und wenn man das Programm durchschaut, das auch heuer wieder für jeden Gast etwas bietet, dann ist der Erfolg gesichert. Ob beim Jungscharprater, beim Biolandbau und Bauerngolf beim Nordtor, bei den vielen Werkstätten und beim Schnuppertauchen im Kapitelgarten, bei den Flying Kids im Emmerichshof, bei der Tut-Gut-Fitness in der Fun- & Action-Zone, bei der Rätselrallye im Kloster, bei der Geistertour durch das Gruselgewölbe im Stiftskeller oder bei einem der vielen Wettbewerbe – überall warten Spiel, Spaß und Action auf die kleinen und großen Besucher.

Das Programm startet am Freitag, 25. August, um 10 Uhr mit der Begrüßung in der Arena, die offizielle Eröffnung der 51. NÖ Kindersommerspiele mit einer spektakulären Eröffnungsshow und der Verleihung der Weißen Feder erfolgt dann um 17 Uhr, ebenfalls in der Arena am Kirchenplatz.