Gesunde Gemeinde Statzendorf hat es geschafft

Eine zwölfköpfige Gruppe startete mit dem Tut-gut-Programm „Vorsorge Aktiv“. „Im Laufe der nächsten neun Monate werden wir wöchentlich mit unseren Betreuern die Themen Bewegung, mentale Gesundheit und Ernährung bearbeiten und in unseren Alltag einbauen und so langfristig unsere Ernährung umstellen“, berichtet Roswitha Neuwirth. Außerdem wollle man mit Hilfe der Gruppe die Bewegung in das Alltagsleben integrieren und die „Schweinehunde“ dank mentaler Unterstützung überlisten. „Und im Ernährungsbereich erfahren wir Wissenswertes über gesunde „Alternativen“ oder lernen, wie man richtig einkauft“, so Neuwirth. Betreuer sind Diätologin Julia Fuchs, Sportcoach Dagmar Kaiser-Waitzer und Mental-Coach Heribert Waitzer