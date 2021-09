Die Neuwahl des Vorstandes stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Hilfswerks Herzogenburg, die im Sparkassensaal über die Bühne ging. Gundis Pöhlmann, seit 1999 Vorsitzende, begrüßte die Gäste und brachte gemeinsam mit Pflegemanagerin Renate Weißenberger den Tätigkeitsbericht des Vereins, der 160 Kunden in neun Gemeinden betreut, rund 2.500 Einsatzstunden im Monat leistet und dabei 96.000 Kilometer zurücklegt.

In Zeiten der Pandemie, die auch für das Hilfswerk eine Herausforderung war, mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden wie zum Beispiel das Bürgermeister-Frühstück – und es wurde mehr ausgegeben als eingenommen. Dennoch konnte die scheidende Finanzreferentin Ingrid Rödl durch Spenden und Mitgliedsbeiträge einen positiven Rechnungsabschluss präsentieren.

Pöhlmann bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern – Brigitte Grundmann, Waltraud Niederhametner, Reinhard Breitner, Ingrid Rödl und Anton Bauer, dankte dem Verein und wünschte dem neuen Team, dem sie weiterhin verbunden bleiben wird, alles Gute. Denn auch Gundis Pöhlmann stand für eine Kandidatur nicht mehr zur Verfügung, wodurch es auch einen Wechsel an der Spitze gab. Einstimmig zu ihrem Nachfolger wurde Volksschuldirektor Bernhard Moser gewählt.

In seiner ersten „Amtshandlung“ regte er an, Gundis Pöhlmann zur Ehrenvorsitzenden zu ernennen, was auf einhelligen Anklang und Applaus stieß. Danach überreichte er seiner Vorgängerin einen Riesen-Blumenstrauß.