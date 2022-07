Eis aus Marillenkernen: Weltneuheit aus Herzogenburg

Werbung

wunderkern.com heißt die brandneue Gourmet-Linie, die in Herzogenburg produziert wird und ihren Sitz in Wien hat. Die schmackhaften Bio-Genuss-Öle und die eigens kreierte Schoko- Kern-Creme von Wunderkern werden aus einem lang vergessenen Naturrohstoff geschaffen. Die natürlichen und höchst umweltschonenden Genuss-Lebensmittel werden rein aus Obstkernen der Marille, Kirsche und Zwetschke hergestellt, und retten somit eine eigentlich verschwendete Ressource der Obsternte.

Das „Genuss-Quartett“ von Wunderkern besteht aus dem „Marillenkernöl“, dem „Kirschkernöl“, dem „Zwetschenkernöl“ sowie der verführerischen „Schoko-Kern-Creme“ auf Marillenkern-Basis. Alle Produkte stehen unter dem Zeichen der Umweltschonung. Sie sind deshalb vegan, frei von Gluten, Nuss, Soja und Palmöl.

Einzigartige Kernöle und Schoko-Kern-Creme

Wunderkern und seine erste Wunder-Öl-Kreation aus Marillenkernen haben ihren Ursprung und Heimat in der Wachau. „Deswegen freuen wir uns ganz besonders, unser „Wunderkern-Genuss-Mittel“ beim kommenden „Alles Marille 2022“ in Krems zu präsentieren!“, so Luca Fichtinger, Teil des Gründerteams der Firma Kern-Tec mit Produktionsstätte in Wielandsthal.

„Alles Marille 2022“ dauert bis Sonntag, 24. Juli. Der Wunderkern-Stand liegt direkt am Kremser Pfarrplatz auf der 700 Meter langen „Marillen-Meile“ in der Fußgängerzone zwischen Körnermarkt und Hoher Markt. Beim Wunderkern-Team können klein und groß natürliche die einzigartigen Kernöle und die verführerische Schoko- Kern-Creme kosten.

Und nicht nur das. Wunderkern setzt noch eines drauf: „Extra für diesen Anlass haben wir eine absolute Weltneuheit kreiert! Wir stellen das erste „Marillen-Kern-Eis“ der Welt vor. So etwas gab es wirklich noch nie und kann auch sonst nirgendwo auf der Welt probiert werden“, freut sich Luca Fichtinger.

