Ärztin Susanne Bruckner informierte, wie man agil bleibt

„Geistig und körperlich agil auch im fortgeschrittenen Alter“ war das Thema des jüngsten „Klubs am Montag“ im voll besetzten Herzogenburger Pfarrzentrum. Die Ärztin Susanne Bruckner gab mit lichtbildlicher Unterstützung wertvolle Anregungen und Tipps, um Geist und Körper in Bewegung zu halten, worauf gerade im reiferen Alter zu achten ist, und erklärte, was man selbst dazu beitragen kann.

Stadtpfarrer Stephanus Rützler begrüßte die vielen Gäste, das Klub-Team um Gabriele Spanny, Grete Mengl, Anneliese Roßmanith und Agnes DeMartin bemühte sich, dass es den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern an nichts fehlte. Unter den Gästen sah man auch Erna Bauer, Rudolfine Servus, Elisabeth Aufhauser, Elisabeth Fischer, Hedi Langer, Lotte Zederbauer, Elisabeth Süss und Gerti Frühwirt. Am Montag, 23. Oktober, findet das Klub-Café mit Begegnung bei Gespräch und Spiel statt.