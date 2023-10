Im Rahmen eines Vortrags mit dem Titel „Die römischen Meilensteine von Gemeinlebarn” ist über die archäologischen Erkenntnisse von Ausgrabungen in Gemeinlebarn umfassend informiert worden.

Zur Vorgeschichte: Im November 1985 wurde auf Initiative des damaligen Direktors der Volksschule Gemeinlebarn Alois Graf eine Ausstellung mit dem Titel „Schaufenster in die Geschichte unseres Ortes“ im Schulgebäude veranstaltet. Die damals von der Bevölkerung zur Verfügung gestellten Inhalte (Dokumente, Fotos, Pläne) überließ man nach der Veranstaltung zu einem großen Teil der Schule. Sie begründeten damit den initialen Sammlungsbestand des Gemeinlebarner Ortsarchivs. Die Führung und Verwaltung des Archivs obliegt Alois Graf, Anton Linzbauer und Jakob Vesely, welche das Archiv seit dem Jahr 2013 führen.

Archivar Jakob Vesely konnte zum Vortrag über „Die römischen Meilensteine von Gemeinlebarn“ auch Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ), Stadträtin Veronika Haas, den damaligen Grabungsleiter und Archäologen Alois Gattringer sowie zahlreiche Ortsbewohnerinnen und -bewohner sowie Interessierte im Feuerwehrhaus begrüßen.

Archäologe Dominik Hagmann hielt das Hauptreferat über die römischen Meilensteine, die im September 1998 in einer Schottergrube im Ortsgebiet von Gemeinlebarn entdeckt worden waren. Er gab Einblicke in die Mobilität, das Wegenetz und den Straßenbau zur Zeit der Römer. „Mit den gefundenen Meilensteinen konnte einerseits nachgewiesen werden, dass der Verlauf der heutigen Bundesstraße 43 in diesem Gebiet weitgehend der alten römischen Limesstraße nach Traismauer entspricht. Und durch die Distanzangaben – 16 römische Meilen (milia passuum) von Aelium Cetium (entspricht 24 Kilometern) – weiß man, dass die Steine noch immer nahe ihrem ursprünglichen Aufstellungsort liegen“, so Hagmann.

Die original Meilensteine befinden sich seit Mai 1999 im Schloss Traismauer und sind öffentlich zugänglich. Neu ist, dass nun neben den Meilensteinen auch Erläuterungen vor allem hinsichtlich der Transkriptionen angebracht worden sind.