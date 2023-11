Herzogenburg fragt sich: Ist Religion Privatsache?

Regina Polak, Professorin für Praktische Theologie an der Universität Wien, und Stiftspropst Petrus Stockinger starteten diesen 1. Abend mit dem Thema „Ist Religion Privatsache?“ Dabei spannte sich ein weiter thematischer Bogen über Kirche in den Medien und im öffentlichen Leben bis zu konkreten Fragen des Glaubens. Stadtpfarrer Stephanus Rützler begrüßte die zahlreichen Gäste, bevor Historikerin Helga Penz, die an diesem Abend auch die Moderation übernahm, Regina Polak vorstellte.

Mehr als 90 Interessierte waren der Einladung zu diesem spannenden Gespräch gefolgt – darunter auch einige Chorherren wie Prälat Maximilian Fürnsinn und Wolfgang Payrich – sowie Josef und Renate Dockner, Josef Sonnleitner, Clemens Rumpler, Walter und Christine Dietl, Fritz und Ursula Singer, Hanne Schwed und Vicky König.