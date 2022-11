Katholische Bildungswerk Oberwölbling lud ein

Werbung

Das Katholische Bildungswerk von Oberwölbling lud zu einem sehr besinnlichen Abend ein, viele Besucher folgten dieser Einladung.

„Was glauben Sie eigentlich?“ Dieser Frage ging die Dominikanerschwester Katharina aus Wien bei einem sehr aufschlussreichen und informativen Vortrag nach. Pfarrgemeinderat und Religionslehrer Martin Stiglmayr leitete gekonnt die anschließende Diskussion.

So interessant wie der Vortrag über den Glauben war, so einzigartig hört sich auch der Lebenslauf der Nonne an: Schwester Katharina war lange Zeit als Religionsprofessorin tätig, war verheiratet und hat einen Sohn. Nach dem frühen Tod ihres Mannes beschloss sie, weiter zu studieren und ins Kloster zu gehen.

Jetzt ist sie Professorin an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule in Wien und hält Vorträge in der Erwachsenenbildung.

