Advent im Raum Herzogenburg: Von Märkten bis hin zu Konzerten

Adventveranstaltungen gibt es heuer in Herzogenburg zwei große.

Da wäre zum einen der Weihnachtszauber in der Gartenwerkstatt Nentwich, bei dem es an den vier offenen November-Wochenenden nicht nur Glühwein, Punsch und Kulinarik, sondern auch vier Konzerte mit Reini Dorsch & Band, dem 4G’spann Sitzenberg, Christmas Lights mit Chrissi Klug und Sandra Poslt sowie der Tschingle Bells-Combo gibt.

Die andere Veranstaltung ist der „gmiatliche Herzogenburger Advent“, der nach zwei Jahren Corona-Pause von Freitag, 25. bis Sonntag, 27. November wieder über die Bühne geht, nur diesmal nicht am Kirchenplatz, sondern im großen Stiftshof, wo Standler ihre Waren anbieten, wo es aber auch ein Nachmittags- und Abendprogramm gibt.

Am Freitag spielt eine Jazz-Band, am Samstag Saxophonisten, es gibt ein Kindertheater und ein Musical der Volksschule – und am Sonntag gibt es das Traismauer Krippenspiel. Außerdem machen an diesen drei Tagen auch die Gastrobetriebe mit – und es gibt Kunstaussteller.

In der Adventzeit werden auch einige Konzerte angeboten: So findet am 26. November am Rathausplatz das traditionelle Adventsingen der Herzogenburger Schulen mit der Erstbeleuchtung des Christbaumes statt – und in der Stiftskirche lädt der Zonta-Club zu seinem Adventkonzert.

Am 8. Dezember gibt es in der Stiftskirche das Adventkonzert des Motettenchores, am 11. Dezember erstmals ein Adventkonzert der Stadt- und Jugendkapelle in der Kirche St. Andrä – und am 20. Dezember im Augustinussaal des Stiftes das Weihnachtskonzert der Musikschule.

Beim gmiatlichen Herzogenburger Advent gibt es laut der Obfrau der Interessengemeinschaft der Wirtschaft, Evelyne Moser-Bruckner, keine Heizschwammerl, wie es sonst aussieht, kann man noch nicht sagen.

