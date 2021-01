Bei der Freiwilligen Feuerwehr Wagram hat es vor wenigen Tagen eine bemerkenswerte Premiere gegeben: Wie berichtet, ist Emma Weber zur Feuerwehrkommandantin gewählt worden. Die 26-Jährige steht damit als erste Frau in der Geschichte des gesamten Abschnitts Herzogenburg an der Spitze einer Wehr.

Ihr Großvater war bei der Feuerwehr Hagenberg im Mühlkreis (OÖ) aktiv, doch die Begeisterung für das Feuerwehrwesen hat erst Schwester Anja geweckt: „Sie war immer ein großes Vorbild für mich und auch mein Beweggrund, zur Feuerwehr zu gehen, denn Anja war schon Mitglied. Als ich elf Jahre alt war, bin ich konkret am 20. Oktober 2005 der Feuerwehrjugend beigetreten“, schildert Emma Weber den Beginn ihrer Laufbahn bei den Silberhelmen.

Der Reiz an der Feuerwehr liege wohl hauptsächlich am Adrenalin, das jedes Mal bei einer Alarmierung ausgestoßen wird: „Die Ungewissheit, wie, was, wann, wo – wenn man die Einsatzalarmierung bekommt. Natürlich finde ich auch den Zusammenhalt der Mannschaft sehr schön und die Bereitschaft, sein eigenes Leben für andere in den Hintergrund zu stellen.“

Ihr bislang wichtigster Einsatz sei bestimmt nicht der spektakulärste gewesen: „Es war mein erster Einsatz, bei dem ich mitfahren durfte. Dieser war nur sehr geringfügig und dauerte auch nicht lange, aber das Gefühl, als ich zum ersten Mal so schnell als möglich ins Feuerwehrhaus gefahren bin, dort unter Zeitdruck die Uniform anzog und dann ins Auto eingestiegen bin, werde ich immer in Erinnerung behalten. Ich war damals sehr stolz.“

„Habe Glück, dass mich die Familie unterstützt“

Wie ist es mit Frauen in der Feuerwehr bestellt? „Generell gibt es immer mehr Frauen in den einzelnen Feuerwehren und ich behaupte einmal, dass es kaum noch Personen gibt, die sich, dagegen wehren, dass eine Frau einer Feuerwehr beitritt. Warum es doch vergleichsweise wenige Frauen in Spitzen- beziehungsweise Führungspositionen gibt, liegt meiner Meinung daran, dass die meisten Feuerwehren in NÖ beziehungsweise ganz Österreich freiwillig sind. Nun ist es allerdings so, dass es wirklich schwer ist, Beruf, Familie und eine freiwillige Tätigkeit, die oftmals sehr spontan stattfindet (Einsatz) unter einen Hut zu bekommen. Dazu braucht man die Unterstützung der eigenen Familie“, weiß Emma Weber.

Sie habe das Glück, eine Familie und einen Freund zu haben, die sie unterstützen und mir auch ihr Kind immer wieder abnehmen, sodass sie ihrer Leidenschaft, der Feuerwehr, nachgehen könne: „Dies war auch ein sehr großes Kriterium, als ich mich dazu entschlossen habe, mich als Feuerwehrkommandant in Wagram aufstellen zu lassen. Ich brauchte die Gewissheit, dass ich den familiären Background habe.“

Wenn die Kindergartenpädagogin in Karenz nicht gerade bei der Feuerwehr ist, verbringt sie ihre Zeit sehr gerne mit ausgedehnten Spaziergängen: „Ich liebe die Natur!“ Im Winter ist Emma Weber mit dem Snowboard auf Skipisten unterwegs, im Sommer schwimmt sie liebend gerne. „Da ich ein sehr geselliger Mensch bin und auch in einer Großfamilie aufgewachsen, ist es mir wichtig, dass es nicht langweilig ist. Umso mehr Action, umso besser“, schmunzelt sie.

Wie geht es bei und mit der Feuerwehr Wagram weiter? „Ich schätze die Arbeit meines Vorgängers sehr und hoffe, dass ich unsere Wehr ebenfalls so gut weiterführen kann. Ein besonderes Anliegen ist es mir, unsere Feuerwehr wieder aufleben zu lassen; die Feuerwehr Wagram in den Ort Wagram wieder zu integrieren und das ein oder andere neue Mitglied willkommen heißen zu können. Außerdem möchte ich intensive Zeit in die Jugendarbeit stecken, denn irgendwann werden unsere Mitglieder älter und eine Feuerwehr braucht Nachwuchs, um weiterhin bestehen zu bleiben.